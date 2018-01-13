Агент: "Бистрович надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру ЦСКА"

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Агент: "Бистрович надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру ЦСКА"

Филип Шелендич, агент новичка ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал переход своего клиента в московский ЦСКА.

"ЦСКА - очень серьёзная команда, так что они следили за моим клиентом в течение всего сезона. Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии, потому что хотел добиться большего именно в своём родном городе. Но руководство ЦСКА предложило ему отличные условия для развития карьеры и указало на перспективы. Это очень большой клуб, так что игрок видит огромный объём работы, который ему предстоит проделать. В то же время Кристиян сохраняет спокойствие и надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру клуба и как можно быстрее начать показывать результат" - сказал агент.

Напомним, что ЦСКА купил Бистровича за 500 тысяч евро и заключил с хорватом контракт до лета 2022 года. | http://soccernews.ru

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