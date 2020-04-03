Агент Бийола прокомментировал будущее игрока в ЦСКА

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, сообщил о планах на будущее своего клиента.

Напомним, что словенец в открытую выразил недовольство своим положением в армейском клубе.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до 2023 года.

"Яка хочет играть и побеждать. Любой футболист хочет играть больше и будет расстроен, когда этого не будет происходить. Но он счастлив в команде. ЦСКА не просто клуб, а семья. Бийол не собирается уходить из команды. К тому же сейчас Яка больше думает не о футболе. В нынешней ситуации сложно думать об игре", - сказал агент.

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