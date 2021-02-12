Агент Бийола высказался о желании "Ганновера" выкупить игрока у ЦСКА

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Агент Бийола высказался о желании "Ганновера" выкупить игрока у ЦСКА

Агент хавбека ЦСКА Яки Бийола отреагировал на слухи, что "Ганновер" планирует выкупить права на футболиста.

"Это ложь, "Ганновер" не делал никаких предложений. Никто не знает, воспользуется ли немецкий клуб правом выкупа. До июня еще много времени, и рассуждать о чем-то слишком рано.

На данный момент Яка сосредоточен на своей игре. Важно то, как он проявит себя в следующие три месяца", - приводит слова агента Sport24.

"Ганновер" арендовал Бийола в сентябре 2020 года с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

В этом сезоне игрок принял участие в 19 играх, однако результативными действиями не отметился.

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