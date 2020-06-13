Агент Борре отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Хельмут Веннин, агент нападающего "Ривер Плейт" Рафаэля Сантоса Борре, дал комментарии по поводу слухов, сватающих его клиента в "Зенит".

"Нет, это неправда. Если будет хорошее предложение из России, то мы рассмотрим, пока такого нет", - сказал агент.

Рыночная стоимость 24-летнего колумбийца оценивается в 10 миллионов евро. Его контракт с "миллионерами" истекает следующим летом.

Борре выступает за "Ривер Плейт" с 2017 года, сыграл 100 матчей, забил 35 голов и сделал 13 ассистов.

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