Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"

Винисус Пратес, агент полузащитника "Гремио" Виктора Бобсины, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются "Спартак" и "Краснодар".

"Виктором интересуется "Краснодар" и "Спартак"? Не могу на данный момент назвать клубы. Но интерес из России есть. Это игрок, который должен оказаться в Европе", — приводит слова Пратеса Sport24.

Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Барселоны", "Боруссии" Дортмунд, "Бетиса", "Браги", "Болоньи", "Байера", "Вильярреала" и "Удинезе".

20-летний Бобсин - воспитанник "Гремио". В составе сборной Бразилии U17 в 2017 году стал победителем юношеского чемпионата мира.

Не пропустите: "Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда". | http://soccernews.ru