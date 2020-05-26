Агент бразильца Кака высказался о несостоявшемся переходе игрока в ЦСКА

Нене Зини, агент защитника "Крузейро" Кака Жуниора, подтвердил информацию, что переговоры по трансферу его клиента в ЦСКА сорвались из-за пандемии коронавируса.

"Пока не было разговоров о возобновлении переговоров с ЦСКА. Коронавирус и вызванный им кризис сильно испортил все планы — были остановлены все переговоры, что мы вели. В ближайшем будущем посмотрим, как будет меняться ситуация. Мы понемногу возобновляем переговоры касательно будущего Кака на других рынках и уже ведем их с другими клубами, которые заинтересованы в игроке", — приводит слова Зини Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за бразильца четыре миллиона евро. Также им интересуется "Атлетико Паранаэнсе".

21-летний Кака является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

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