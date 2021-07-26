Агент бразильца Клаудиньо хочет, чтобы игрок перешел в "Зенит"

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Агент бразильца Клаудиньо хочет, чтобы игрок перешел в "Зенит"Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия,  который является агентом бразильского форварда Клаудиньо, поделился информацией о будущем бразильца.

"Я не контактировал с "Зенитом“ по поводу Клаудиньо, официальных предложений из клуба тоже не было. Но хотелось бы видеть Клаудиньо вместе с Малкомом в одной команде", — сказал Гарсия для Sport24.

Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к бразильскому футболисту.

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