Агент бразильца Клаудиньо хочет, чтобы игрок перешел в "Зенит"

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, который является агентом бразильского форварда Клаудиньо, поделился информацией о будущем бразильца.

"Я не контактировал с "Зенитом“ по поводу Клаудиньо, официальных предложений из клуба тоже не было. Но хотелось бы видеть Клаудиньо вместе с Малкомом в одной команде", — сказал Гарсия для Sport24.

Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к бразильскому футболисту.

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