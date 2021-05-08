Агент бразильца Клаудиньо отреагировал на интерес "Зенита"
Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется петербургский "Зенит".
"Интерес от "Зенита" к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу", – приводит слова Гарсии Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний Клаудиньо провел 16 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом действует до 31 декабря 2024 года.
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