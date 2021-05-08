Агент бразильца Клаудиньо отреагировал на интерес "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургбрагантиноклаудиньо родригестрансферы

Агент бразильца Клаудиньо отреагировал на интерес "Зенита"

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется петербургский "Зенит".

"Интерес от "Зенита" к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу", – приводит слова Гарсии Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Клаудиньо провел 16 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом действует до 31 декабря 2024 года.

Не пропустите: "Зенит" нанёс золотой шеврон на свои футболки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы

"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов