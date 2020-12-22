Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Адриано Спадото, агент нападающего "Гремио" Пепе Косы, заявил, что его клиенту был бы интересен вариант с переходом в петербургский "Зенит".

"У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. "Зенит" действительно большой клуб, лидер РПЛ. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора", – приводит слова Спадото "Р-Спорт".

23-летний Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 99 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Клуб оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Не пропустите: Аршавин раскрыл трансферные планы "Зенита". | http://soccernews.ru