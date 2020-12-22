Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
Адриано Спадото, агент нападающего "Гремио" Пепе Косы, заявил, что его клиенту был бы интересен вариант с переходом в петербургский "Зенит".
"У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. "Зенит" действительно большой клуб, лидер РПЛ. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора", – приводит слова Спадото "Р-Спорт".
23-летний Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 99 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Клуб оценивает игрока в 15 миллионов евро.
Не пропустите: Аршавин раскрыл трансферные планы "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Милан" включился в борьбу за Эриксена
-
1
Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу
-
1
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера
-
В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
-
Портал WhoScored определил топ-10 лучших игроков первой части сезона РПЛ
-
"Ливерпуль" договорился о переходе лучшего молодого игрока Европы-2016
-
"Ювентус" нацелился на четырех игроков из МЛС
-
Сборная Исландии назвала имя нового главного тренера
-
Украинский клуб отказался подписывать Милевского
-
В Испании выбрали лучшего тренера года. Награду разделили два специалиста
-
Слуцкий показал яркие фотографии с отпуска в Алтае
-
"Наполи" не может договориться о новом контракте с Гаттузо
-
"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании
-
Сафонов и Максименко - лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic