Агент Брейтуэйта высказался о будущем форварда
Фото: инстаграм Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен
Хасан Четинкая, агент датского нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта, заявил, что его клиент не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.
"Брейтуэйт выступает за самый большой клуб в мире под руководством одного из лучших тренеров. Он превзошел все ожидания "Барселоны". Мартин счастлив в клубе и никуда не уйдет", - приводит слова агента Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать форварда, чтобы сократить зарплатную ведомость. Интерес к игроку проявляют "Вулверхэмптон", "Валенсия", "Вест Хэм" и один из российских клубов.
В прошлом сезоне 30-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
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|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
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|20
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