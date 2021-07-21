Агент Брейтуэйта высказался о будущем форварда

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Агент Брейтуэйта высказался о будущем форварда

Фото: инстаграм Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен

Хасан Четинкая, агент датского нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта, заявил, что его клиент не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.

"Брейтуэйт выступает за самый большой клуб в мире под руководством одного из лучших тренеров. Он превзошел все ожидания "Барселоны". Мартин счастлив в клубе и никуда не уйдет", - приводит слова агента Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать форварда, чтобы сократить зарплатную ведомость. Интерес к игроку проявляют "Вулверхэмптон", "Валенсия", "Вест Хэм" и один из российских клубов.

В прошлом сезоне 30-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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