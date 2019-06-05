Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру"

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Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру"

Агент вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартин заявил, что его клиент не собирается завершать карьеру. Об этом информирует Cittaceleste.

Ранее стало известно, что 41-летний итальянец покинул ПСЖ

"Джиджи не планирует прекращать играть. Он не будет пока завершать карьеру. Он встретился с руководством ПСЖ и решил, что покинуть клуб будет хорошим решение. Он возьмет паузу, чтобы подумать.

Меня уже засыпали телефонными звонками. Однако Буффон еще ничего не решил. Конечно, нам приятно ощущать такой интерес", - сказал агент. 

41-летний голкипер играл в ПСЖ с лета 2018 года. За клуб он провел 25 матчей и пропустил 25 голов.

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