Агент Буффона считает, что в будущем голкипер должен стать тренером

Агент голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона рассказал, что однажды футболист может стать тренером. Об этом сообщает Goal.com.

"Считаю, что Буффон должен стать тренером. Он хорошо понимает футбол и обладает необходимым опытом, чтобы управлять раздевалкой. Может ли он возглавить "Ювентус"? Думаю, да. Буффон - подарок природы", - рассказал агент игрока.

Ранее 42-летний Буффон продлил контракт с туринским клубом до конца следующего сезона.

Не пропустите: Аркадиуш Милик близок к переходу в "Ювентус"| http://soccernews.ru