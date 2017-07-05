Агент: "Цаллагов не собирается уходить из "Зенита"
Агент защитника "Зенита" Ибрагима Цаллагова Джамал Акаев заявил, что его клиент не намерен переходить в другой клуб.
"Правда ли, что Цаллагов может продолжить карьеру в "Славии"? Не могу ничего сказать по этому поводу. Ибрагим - хороший игрок, который выступает в сильном клубе. Периодически к нему проявляют интерес различные команды, не только из России. На данный момент Цаллагов - футболист "Зенита" и с другими клубами переговоров не ведет. Он намерен остаться в Петербурге и принести пользу в борьбе за самые высокие места", - приводят слова Акаева российские СМИ.
Напомним, что 26-летний Цаллагов перешел в "Зенит" прошлой зимой из "Крыльев Советов", провел за клуб 8 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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