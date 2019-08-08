Агент Чалова: "Федор - самый важный игрок ЦСКА"

Агент форварда ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле высказался об информации о том, что его клиентом интересуются клубы АПЛ. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Интерес к Федору совершенно заслужен. Есть один клуб АПЛ, сделавший хорошее предложение, однако ЦСКА не хочет продавать игрока. Их позиция понятна. Федор - самый важный игрок ЦСКА, его ждет большое будущее", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что 21-летнего форварда готов купить "Кристал Пэлас", который уже сделал предложение ЦСКА. "Армейцы" продадут Чалова, если предложено будет около 30 миллионов евро.

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