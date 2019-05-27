Агент Чалова: "К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии"
Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга рассказал о планах на будущее.
"Мой коллега на последнем матче ЦСКА просматривал Чалова. Пока не могу большего сказать. Федором очень интересуется Англия. Именно над этим вариантом мы работаем.Сами знаете, что порой клубы ведут игрока по два-три года", - сказал агент.
Напомним, ранее Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19.
Всего 21-летний игрок в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с армейским клубом действует до лета 2022 года.
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