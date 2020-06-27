Агент Чалова отреагировал на слухи об интересе трёх клубов Бундеслиги к игроку

Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Фёдора Чалова, дал понять, что появившиеся слухи об интересе к игроку со стороны "Вольфсбурга", "Байера" и "Хоффенхайма" не имею под собой оснований.

"Я рекомендую меньше обращать внимание на слухи, которые появляются. Какая вероятность, что летом он покинет клуб? Да пока никакой, если честно. Дай Бог, чтобы и у вас, и во всей Европе чемпионаты нормально восстановились. Сейчас мало кто думает про трансферы. Все мысли направлены на то, чтобы не заболеть. Поэтому все эти разговоры непредметны", - сказал агент.

В текущем сезоне Чалов забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах в составе ЦСКА.

Прошлым летом 22-летний россиянин был близок к переходу в "Кристал Пэлас", но тогда сделка сорвалась из-за высоких финансовых требований армейцев.

Не пропустите: "Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова. | http://soccernews.ru