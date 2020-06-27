Агент Чалова отреагировал на слухи об интересе трёх клубов Бундеслиги к игроку
Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Фёдора Чалова, дал понять, что появившиеся слухи об интересе к игроку со стороны "Вольфсбурга", "Байера" и "Хоффенхайма" не имею под собой оснований.
"Я рекомендую меньше обращать внимание на слухи, которые появляются. Какая вероятность, что летом он покинет клуб? Да пока никакой, если честно. Дай Бог, чтобы и у вас, и во всей Европе чемпионаты нормально восстановились. Сейчас мало кто думает про трансферы. Все мысли направлены на то, чтобы не заболеть. Поэтому все эти разговоры непредметны", - сказал агент.
В текущем сезоне Чалов забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах в составе ЦСКА.
Прошлым летом 22-летний россиянин был близок к переходу в "Кристал Пэлас", но тогда сделка сорвалась из-за высоких финансовых требований армейцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20