Агент Чалова рассказал, почему зарубежные клубы не хотят брать российских игроков
Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Фeдора Чалова, высказался о возможном уходе своего клиента в зарубежный клуб.
"Для начала нужно узнать позицию ЦСКА. Это большой клуб. Если они согласятся на продажу, то начнем вести переговоры. В АПЛ на Чалова большой спрос.
Однако есть проблема, не лично с Федором, а со всеми российскими игроками в Европе. Там опасаются, что российский игрок, переходящий напрямую из российского чемпионата, не сможет адаптироваться в Европе.
В Европе полагают, что россияне очень сложные, их трудно понять. Не понимаю, откуда это взялось, однако это неправильно", - заявил агент.
Напомним, что летом 2019 года предложение по Чалову делал "Кристал Пэлас".
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