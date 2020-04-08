Агент Чалова заявил, что ни один российский футболист РПЛ не готов к переезду в Европу

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Агент Чалова заявил, что ни один российский футболист РПЛ не готов к переезду в Европу

Агент форварда ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга заявил, что в чемпионате России сейчас нет футболистов, которые заиграли бы в крупном клубе Европы.

"Кажется, что ни один футболист не перерос чемпионат России. Братья Миранчуки - отличные футболисты. Однако в "Барселону", "Реал", "Ювентус" и другие равные уровню команды их не позовут - они просто не потянут.

Сейчас уровень РПЛ довольно высокий, однако я все равно не вижу ни одного футболиста, которому срочно необходимо уезжать", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Кристал Пэлас" интересуется форвардом "армейцев" Чаловым.

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