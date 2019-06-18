Агент Чалова заявил, что пока не знает, где футболист продолжит карьеру

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Агент Чалова заявил, что пока не знает, где футболист продолжит карьеру

Футбольный агент форварда ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга, рассказал, что думает о слухах о том, что его клиентом интересуются несколько топ-клубов Европы. Об этом пишет Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего игрока нацелились "Арсенал", "Монако" и "Севилья".

"Я не знаю, где Федор начнет сезон. На данный момент у него контракт со своим клубом, с ЦСКА. Интересы других клубов мы договорились пока не комментировать", - сказал Варга.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ. В 30 матчах он забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2022 года.

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