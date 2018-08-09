Агент: "Челси" сделал очень большое предложение по Ругани"

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Агент: "Челси" сделал очень большое предложение по Ругани"Агент защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани Давиде Торчиа прояснил ситуацию с будущим своего клиента.

"Ювентус" не хочет его продавать, даже за большую сумму, которую, помимо прочего, никто в Италии не может себе позволить. Сам игрок не просил клуб отпустить его. Это нормальная ситуация, когда поступает предложение и он его рассматривает, но "Ювентус" отклонил все предложения, желая удержать его в Турине. "Челси" сделал очень весомую ставку, которая была близка к тому, чтобы назвать ее немыслимой, но "Ювентус" не смягчился", - цитирует Торчиа goal.com.

Напомним, "Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала". | soccernews.ru

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