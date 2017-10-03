Агент: "Черновым интересуются три российских топ-клуба"

Теги зенит санкт-петербургтосно

Агент: "Черновым интересуются три российских топ-клуба"Агент Александр Маньяков рассказал об интересе российских грандов к защитнику питерского "Зенита" Евгению Чернову, который текущий сезона на правах аренды проводит в "Тосно".

"Им интересуются уже не два, а три российских топ-клуба, но каких, я сказать не могу. Мне говорили: "Мы за Женей следим, он нам интересен. Держи в курсе, как развиваются события с "Зенитом".

Я общался с руководителями "Зенита" после аренды в "Тосно" Женя вернется в расположение клуба, и будет приниматься решение. Сейчас у Чернова действующий контракт с петербургским клубом, и разговор в первую очередь будет с ним. Будем отталкиваться от того, нужен ли он будет в мае-июне", - цитирует Маньякова чемпионат.com.

Напомним, Фурсенко высказался о готовности аргентинских легионеров "Зенита" выступать за сборную своей страны. | soccernews.ru

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