Агент Черышева назвал "бредом" слухи о "Спартаке"

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Агент Черышева назвал "бредом" слухи о "Спартаке"

Фото: инстаграм Черышева\Автор неизвестен

Хуан Лопес, представитель российского хавбека "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в московский "Спартак".

"Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со "Спартаком". Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только на настоящем", — сказал агент.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл в 13 матчах Ла Лиги, в которых забил 1 гол и отдал два ассиста.

Соглашение российского игрока с "Валенсией" рассчитано до конца текущего сезона.

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