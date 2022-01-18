Агент Черышева назвал "бредом" слухи о "Спартаке"
Фото: инстаграм Черышева\Автор неизвестен
Хуан Лопес, представитель российского хавбека "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в московский "Спартак".
"Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со "Спартаком". Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только на настоящем", — сказал агент.
В нынешнем сезоне Черышев сыграл в 13 матчах Ла Лиги, в которых забил 1 гол и отдал два ассиста.
Соглашение российского игрока с "Валенсией" рассчитано до конца текущего сезона.
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