Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии"
Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен
Хуан Лопес, агент российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, опроверг информацию о том, что главный тренер "летучих мышей" Хосе Бордалас сообщил игроку, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
"Это неправда. Хосе Бордалас не мог сказать Денису о его уходе лично. Это невозможно, потому что Денис еще наслаждается последними днями своего отпуска. Он ждет возвращения на тренировки с "Валенсией", а дальше уже будет видно, выйдет что-то или нет, время покажет", — приводит слова Лопеса Sport24.
В прошлом сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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