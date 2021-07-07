Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии"

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Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии"

Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен

Хуан Лопес, агент российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, опроверг информацию о том, что главный тренер "летучих мышей" Хосе Бордалас сообщил игроку, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

"Это неправда. Хосе Бордалас не мог сказать Денису о его уходе лично. Это невозможно, потому что Денис еще наслаждается последними днями своего отпуска. Он ждет возвращения на тренировки с "Валенсией", а дальше уже будет видно, выйдет что-то или нет, время покажет", — приводит слова Лопеса Sport24.

В прошлом сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Черышев может перейти из "Валенсии" в другой испанский клуб. | http://soccernews.ru
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