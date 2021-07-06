Агент Черышева отреагировал на слухи об уходе игрока в "Хетафе"

Фото инстаграм Дениса Черышева

Хуан Лопес, агент вингера "Валенсии" Дениса Черышева, не подтвердил информацию о возможном переходе россиянина в "Хетафе".

"На данный момент Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, чтобы начать тренироваться с "Валенсией", - сказал агент.

В минувшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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