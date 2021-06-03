Агент Черышева отреагировал на слухи об уходе россиянина из "Валенсии"

Фото телеграм-канал сборной России

Хуан Лопес, агент вингера "Валенсии" Дениса Черышева, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин не входит в планы "летучих мышей", поэтому будет выставлен на трансфер.

"В этих новостях нет ничего верного! Денис пока очень сфокусирован на игру за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого кроме выбора самого игрока", – сказал агент.

В прошедшем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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