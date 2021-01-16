Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии"

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Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии"

Хинес Карвахаль, агент вингера "Валенсии" Дениса Черышева, подтвердил намерение своего клиента продолжать выступать за "летучих мышей".

"Денису нравится в "Валенсии". Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле", - сказал агент.

В этом сезоне 30-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 12 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

СМИ неоднократно сватали россиянина в топ-клубы РПЛ, однако сам футболист ещё хочет поиграть в Европе.

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