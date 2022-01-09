Агент Черышева прокомментировал информацию о ЦСКА

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Агент Черышева прокомментировал информацию о ЦСКАФото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Хуан Лопес, агент хавбека "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в московский ЦСКА.

"Конечно, это неправда!", — сказал испанский агент.

В нынешнем сезоне Ла Лиги российский полузащитник принял участие в десяти матчах "Валенсии", в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Всю свою карьеру футболист провел в Испании.

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