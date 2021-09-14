Агент Черышева прокомментировал травму игрока

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Агент Черышева прокомментировал травму игрока

Фото инстаграм Дениса Черышева

Хуан Лопес, агент вингера "Валенсии" Дениса Черышева, не знает, когда его клиент восстановится после травмы.

Напомним, что 30-летний россиянин выбыл из строя из-за растяжения медиальной коллатеральной связки левого колена

"Ждём результатов дополнительных тестов. Сейчас рано говорить о сроках восстановления", - сказал агент.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 4 матча и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Черышев высказался о своей травматичности. | http://soccernews.ru
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