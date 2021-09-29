Агент Черышева высказался о сроках восстановления футболиста
Фото: инстаграм Дениса Черышева
Хуан Лопес, агент хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, отреагировал на информацию о скором возвращении футболиста в строй.
"Мы еще точно не знаем, когда вернется Денис. Это пока непонятно, поэтому точной даты его восстановления нет", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что 30-летний россиянин восстанавливается после травмы колена.
В текущем сезоне Черышев провел один ассист в четырех играх.
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