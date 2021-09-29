Агент Черышева высказался о сроках восстановления футболиста

Фото: инстаграм Дениса Черышева

Хуан Лопес, агент хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, отреагировал на информацию о скором возвращении футболиста в строй.

"Мы еще точно не знаем, когда вернется Денис. Это пока непонятно, поэтому точной даты его восстановления нет", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что 30-летний россиянин восстанавливается после травмы колена.

В текущем сезоне Черышев провел один ассист в четырех играх.

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