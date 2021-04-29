Агент Чистякова оценил шансы на то, что "Зенит" выкупит игрока
Фото сайт РПЛ
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, дал комментарий о будущем своего клиента.
Напомним, что питерский клуб в октябре арендовал игрока у "Ростова". "Сине-бело-голубые" могут выкупить центрбека за 3,5-4 миллиона евро.
"Конкретики нет, переговоров нет. Но есть понимание, что в "Зените" есть желание [сделать трансфер]. Но по большому счёту переговоров и не должно быть, потому что есть [договор], на каких условиях "Зенит" может его забрать, на каких он перейдёт.
Вопрос простой: "Зенит" даёт отмашку - либо да, либо нет. Честно, не могу сказать, когда начнётся процесс [переговоров]. Как примут окончательное решение, так, наверное, и уведомят "Ростов" и нас. Сергей Богданович [Семак] говорил, что заинтересован в Чистякове. Произойдет так, как решат руководители клубов. От его желания мало что зависит", - сказал агент.
В текущем сезоне Чистяков сыграл за "Зенит" 11 матчей, результативными действиями не отличался.
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