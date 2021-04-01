Агент Чорлуки назвал виновных в уходе игрока из "Локомотива"

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Степан Левин, агент защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, высказался о предстоящем уходе футболиста из клуба.

"Как я уже говорил, клуб возглавили "опытные" люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация - результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.

Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, однако поезд с перрона ушел. "Локомотиву" желаем всего самого доброго и множества побед", - приводит слова агента "Чемпионат".

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. В составе клуба он выигрывал чемпионат в сезоне 2017/18.

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