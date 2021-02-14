Агент Чорлуки высказался о будущем игрока в "Локомотиве"
Агент защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки высказался о будущем своего клиента.
"В настоящее время переговоры не ведутся. В новом руководстве клуба опытные люди, которые, думаю, знают, что делают. Ведран продолжает подготовку ко второй половине сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед клубом. Продление контракта - в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.
Если "Локомотив" не предложит новый контракт, без клуба Чорлука не останется. Он входит в категорию игроков, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован, и даст фору 25-27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35", - приводит слова агента "Чемпионат".
Контракт Чорлуки с клубом истекает предстоящим летом. В текущем сезоне он провел 20 игр, забил один гол и отдал один ассист.
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