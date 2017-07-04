Агент: "ЦСКА и "Локомотив" не делали предложений по Индио"

Агент вингера португальского "Эшторила" Матеуса Индио Мануэль Пирес рассказал о ситуации с возможным переездом его клиента в Россию.

"На данный момент официальных предложений от ЦСКА и "Локомотива" не поступало. До 30 июня Индио находился в так называемой аренде в "Эшториле", ведь португальский клуб принадлежит группе компаний "Traffic". Они постоянно проворачивают такие сделки: покупают часть прав на игрока и берут в аренду, а выкупают только в том случае, если игрок на 100% адаптировался к Европе и готов к последующей продаже. "Эшторил" готов отпустить Индио", - приводит слова Пиреса Спорт день за днем.

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