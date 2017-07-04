Агент: "ЦСКА и "Локомотив" не делали предложений по Индио"
Агент вингера португальского "Эшторила" Матеуса Индио Мануэль Пирес рассказал о ситуации с возможным переездом его клиента в Россию.
"На данный момент официальных предложений от ЦСКА и "Локомотива" не поступало. До 30 июня Индио находился в так называемой аренде в "Эшториле", ведь португальский клуб принадлежит группе компаний "Traffic". Они постоянно проворачивают такие сделки: покупают часть прав на игрока и берут в аренду, а выкупают только в том случае, если игрок на 100% адаптировался к Европе и готов к последующей продаже. "Эшторил" готов отпустить Индио", - приводит слова Пиреса Спорт день за днем.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|Спортинг Лиссабон
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|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
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|Маритиму
|34
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|7
|Рио Аве
|34
|49
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|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
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|Белененсиш
|34
|36
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|Морейренсе ФК
|34
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|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21