Агент: "ЦСКА не интересуется Олунгой"

Агент нападающего "Гуйчжоу" Майкла Олунги Патрик Морк опроверг информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.

"Правда ли, что ЦСКА интересуется Олунгой? Нет, это неправда", – приводят слова Морка российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести 23-летнего форварда в летнее трансферное окно.

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