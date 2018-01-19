Агент: "ЦСКА пока не вел с "Лестером" переговоры по трансферу Мусы"

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Агент: "ЦСКА пока не вел с "Лестером" переговоры по трансферу Мусы"

Агент нигерийского нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.

"Муса - игрок топ-уровня, которому просто-напросто не дали шанса проявить себя. И только руководство "Лестера" может объяснить, почему. Ему нужно играть футбол, и мы ищем решения для этого. На данный момент переговоров между ЦСКА и "Лестером" не было, но всё возможно. Это все, что я могу сказать на данный момент", - приводят слова Харриса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов арендовать 25-летнего Мусу до конца нынешнего сезона.

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