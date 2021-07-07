Агент Далберта отреагировал на интерес ЦСКА к игроку
Фото: инстаграм Далберта
Эмерсон Фигерейдо, агент защитника "Интера" Далберта, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.
"Да, ЦСКА интересуется Далбертом. В ближайшее время мы ожидаем официального предложения", - заявил агент.
Напомним, что "Интер" оценивает своего игрока в 6-7 миллионов евро.
В прошлом сезоне Далберт на правах аренды выступал за "Ренн". На его счету одна голевая передача в 18 играх.
Читайте также: ЦСКА может до конца недели сделать предложение по Далберту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тренер Дании: "У Англии нет никаких слабых мест"
-
Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020
-
Линекер восхитился игрой Педри
-
Месси лидирует в гонке бомбардиров и ассистентов Кубка Америки
-
Агент Далберта отреагировал на интерес ЦСКА к игроку
-
Манчини высказался о выходе Италии в финал Евро-2020
-
1
Месси прокомментировал выход Аргентины в финал Кубка Америки
-
Луис Энрике: "Играла только одна команда. Другая ждала пенальти"
-
Сестра погибшего Салы пыталась покончить с собой
-
Стюард перепутала Бонуччи с болельщиком, пытающимся выбежать на поле (видео)
-
Аршавин оценил работу Манчини на Евро-2020
-
Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки
-
Главные новости дня: 6 июля
-
Манчини отреагировал на выход сборной Италии в финал Евро-2020
-
"Галатасарай" может перехватить трансферную цель ЦСКА
-
Бэйл хочет завершить клубную карьеру, но продолжить выступать за сборную Уэльса
-
Мората стал рекордсменом сборной Испании по числу голов на чемпионатах Европы
-
Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
-
1
На Украине назвали причину отказа от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в России
-
Сарри попросил "Лацио" купить одного из лидеров дортмундской "Боруссии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17