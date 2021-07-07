Агент Далберта отреагировал на интерес ЦСКА к игроку

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Агент Далберта отреагировал на интерес ЦСКА к игрокуФото: инстаграм Далберта

Эмерсон Фигерейдо, агент защитника "Интера" Далберта, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.

"Да, ЦСКА интересуется Далбертом. В ближайшее время мы ожидаем официального предложения", - заявил агент.

Напомним, что "Интер" оценивает своего игрока в 6-7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Далберт на правах аренды выступал за "Ренн". На его счету одна голевая передача в 18 играх.

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