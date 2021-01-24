Агент Данило Барбозы подтвердил переговоры с ЦСКА
ЦСКА хотят заключить контракт с хавбеком "Ниццы" Данило Барбозой.
Представитель бразильца Федерико Пасторелло заявил, что работа над соглашением ведется, сообщает "Р-Спорт".
Как сообщалось ранее, москвичи уже согласовали переход Барбозы из "Ниццы" на правах аренды.
В сезоне 2020/2021 24-летний футболист выходил на поле в 4 матчах французской Лиги 1. Голевыми действиями за это время отметиться не смог.
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