Агент Данило Барбозы подтвердил переговоры с ЦСКА

ЦСКА хотят заключить контракт с хавбеком "Ниццы" Данило Барбозой.

Представитель бразильца Федерико Пасторелло заявил, что работа над соглашением ведется, сообщает "Р-Спорт".

Как сообщалось ранее, москвичи уже согласовали переход Барбозы из "Ниццы" на правах аренды.