Агент Данило опроверг прохождение медосмотра для ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ниццы" Данило Барбозы, отреагировал на информацию, что его клиент прошёл медицинское обследование перед трансфером в московский ЦСКА.

"Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА, но пока никаких решений нет. Обсуждения идут успешно, однако нужно ещё немного подождать. Медосмотр для ЦСКА? Нет, это неверная информация. Данило находится в расположении "Ниццы" после прилёта из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой", - цитирует агента Metaratings.

Неделю назад сообщалось, что армейцы уже договорились об аренде бразильца до лета с опцией выкупа за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Данило практически не играет за "Ниццу" - всего 5 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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