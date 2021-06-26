Агент Дарбо отреагировал на информацию об интересе "Краснодара"

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Агент Дарбо отреагировал на информацию об интересе "Краснодара"

Фото инстаграм Дембо Дарбо 

Флорин Биба, агент нападающего солигорского "Шахтёра" Дембо Дарбо, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в "Краснодар".

"Дембо счастлив в "Шахтёре", но мы будем рассматривать все предложения по игроку, и выберем лучшее из них, которое устроит лично его и клуб", - сказал агент.

Дарбо выступает за "Шахтёр" с января 2021 года, сыграл 18 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

Рыночная стоимость гамбийского бомбардира оценивается в 1,7 миллиона евро.

Не пропустите: "Краснодар" возобновил интерес к колумбийскому нападающему. | http://soccernews.ru
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