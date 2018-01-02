Агент: "Дармиан не продается"

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Агент: "Дармиан не продается"
Агент итальянского защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана Туллио Тинти заявил, что его клиент не покинет клуб этой зимой.

"Ко мне никто не обращался из "Ромы" по поводу трансфера Дармиана. Но у меня были контакты с другими командами. Впрочем могу сказать, что на данный момент он не продается", – приводит слова Тинти Rete Sport.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Наполи".

В этом сезоне 28-летний Дармиан провел за "МЮ" 11 матчей и забил 1 результативную передачу.

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