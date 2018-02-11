Агент де Брюйне рассказал, где футболист хочет завершить карьеру
Патрик де Костер, агент хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, рассказал, где его клиент хотел бы завершить карьеру.
"Думаю, что Кевин завершит карьеру именно в США, а не в Бельгии. Ему импонирует американский образ жизни, поэтому думаю, что доигрывать он будет в МЛС" - приводят слова агента английские СМИ.
Действующий контракт де Брюйне с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|26
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|14
|Кристал Пэлас
|27
|27
|15
|Суонси Сити
|27
|27
|16
|Саутгемптон
|26
|26
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|18
|Сток Сити
|27
|25
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20