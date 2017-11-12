Агент: "Де Лигт не покинет "Аякс" зимой"
Агент защитника "Аякса" Матейса де Лигта Барри Халсоффа заявил, что его клиент не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
"Матейс намерен остаться в "Аяксе" как минимум до лета. Он недавно подписал подписал новый контракт до 2021 года", - приводит слова Халсоффа Goal.com.
Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена приобрести 18-летнего де Лигта в январе и готова заплатить за него 25 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" зимой намерена приобрести де Лигта. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|11
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|АЗ
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|Витесс
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|Фейеноорд
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|Эксельсиор
|11
|17
|8
|Утрехт
|11
|17
|9
|Хераклес
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|15
|11
|АДО Ден Хааг
|11
|14
|12
|ВВВ Венло
|11
|13
|13
|Спарта Роттердам
|11
|10
|14
|Твенте
|11
|9
|15
|Гронинген
|11
|9
|16
|НАК Бреда
|11
|9
|17
|Виллем II
|11
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7