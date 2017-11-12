Агент: "Де Лигт не покинет "Аякс" зимой"

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Агент: "Де Лигт не покинет "Аякс" зимой"
Агент защитника "Аякса" Матейса де Лигта Барри Халсоффа заявил, что его клиент не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Матейс намерен остаться в "Аяксе" как минимум до лета. Он недавно подписал подписал новый контракт до 2021 года", - приводит слова Халсоффа Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена приобрести 18-летнего де Лигта в январе и готова заплатить за него 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" зимой намерена приобрести де Лигта. | http://soccernews.ru

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