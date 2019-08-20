Агент Дембеле: "Игрок не летал в Сенегал, а был в Ренне у матери. Травму он обнаружил только в понедельник"

Агент полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле рассказал, что думает о слухах о том, что его клиент отказался проходить медицинское обследование после матча с "Атлетиком" (0:1) и улетел в Сенегал.

"Это вранье. Он не был в Сенегале, а был в Ренне, у мамы. Я уверен на 100 процентов. Травма проявила себя только в понедельник на тренировке", - сказал агент.

Вчера, 19 августа, выяснилось, что у Дембеле повреждена двуглавая мышца. Вероятнее всего, восстановление займет 5 недель.

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