Агент Дембеле высказался о переговорах с "Барселоной" о новом контракте

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Агент Дембеле высказался о переговорах с "Барселоной" о новом контракте

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Мусса Сиссоко, представитель вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, высказался о переговорах с каталонским клубом о новом контракте игрока.

"С такими людьми, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с "Барселоной". В моем случае это не так, я защищаю интересы своего игрока.

Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры зависит не от денег, иначе бы его здесь не было. 

Если бы "Барселона" хотела вести переговоры, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но с их стороны нет никаких переговоров, только угрозы, что он больше не будет играть за эту команду. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется. 

Мы не знаем, что будем делать, ничего еще не решено. Но "Барселона" теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт – конечно, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь", – сказал Сиссоко.

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