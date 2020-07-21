Агент Деспотовича рассказал о переговорах с российскими клубами
Агент Джордже Деспотовича рассказал о деталях переговоров о трансфере футболиста в казанский клуб. Об этом сообщает Sport24.
28-летний футболист заключил с клубом трехлетний контракт.
"Эту сделку было легко оформить. "Рубин" был самым настойчивым среди клубов РПЛ, они сделали предложение, от которого футболист не смог отказаться. Хочу отдельно поблагодарить Рустема Сайманова, Олега Яровинского и Леонида Слуцкого. "Рубин" - это топ-клуб, который ставит перед собой самые высокие цели. Джордже сделал правильный выбор", - сказал агент.
Завтра, 22 июля, "Рубин" сыграет со "Спартаком" в заключительном матче РПЛ.
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