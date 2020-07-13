Агент Деспотовича высказался об интересе клубов РПЛ

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Агент Деспотовича высказался об интересе клубов РПЛ

Агент форварда Джорджа Деспотовича высказался о слухах о том, что клубы РПЛ интересуются футболистом.

Ранее сообщалось, что "Рубин" и "Сочи" хотят приобрести нападающего.

"Джордже должен официально перейти в клуб РПЛ до конца недели. Остались формальности", - цитирует Горбенко Sport24.

28-летний футболист выступал за "Оренбург" с 2018 года, который покинул по истечении срока действия контракта 1 июня. 

Не пропустите: Деспотович получил официальное предложение от клуба РПЛ| http://soccernews.ru
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