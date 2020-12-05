Агент Ди Марии ведёт переговоры с двумя клубами

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Агент Ди Марии ведёт переговоры с двумя клубами

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария намерен сменить команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, аргентинец всерьёз задумался об уходе из парижского клуба из-за конфликта с главным тренером Томасом Тухелем.

Агент 32-летнего футболиста уже ведёт переговоры с туринским "Ювентусом" и миланским "Интером".

В текущем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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