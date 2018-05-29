Агент Ди Марии вышел на контакт с "Барселоной"

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Агент Ди Марии вышел на контакт с "Барселоной"Агент вингера ПСЖ Анхеля Ди Марии вышел на контакт с каталонской "Барселоной", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, представитель 30-летнего аргентинца связался с "сине-гранатовыми", дабы предложить им услуги своего клиента. Однако каталонский гранд в ответ сообщил, что уже утратил свой интерес к игроку ввиду совершенных ранее трансферов Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо.

Напомним, Ди Мария заинтересован в возвращении в Испанию. | soccernews.ru

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