Агент Дибалы контактирует с тремя топ-клубами

Агент и брат форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы Мариано контактирует сразу с тремя европейскими топ-клубами.

Так, по сведениям Corriere di Torino, представитель 24-летнего нападающего "старой сеньоры" предложил услуги своего клиента французскому ПСЖ. Ранее же Мариано Дибала провел переговоры о возможном трансфере футболиста с английским "Манчестер Юнайтед" и мадридским "Реалом".

Напомним, ПСЖ готов подписать Дибалу на замену Неймару. | soccernews.ru