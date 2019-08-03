Агент Дибалы может сорвать трансфер форварда в "Манчестер Юнайтед"

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Агент Дибалы может сорвать трансфер форварда в "Манчестер Юнайтед"

Переход аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы в "Манчестер Юнайтед" может сорваться из-за требований его агента Хорхе Антуна, сообщает Marca.

По сведениям издания, представитель игрока хочет получить комиссионные в размере 15 миллионов евро. Руководство английского клуба считает подобные требования завышенными. Кроме того, агент требует для Дибалы зарплату в размере 12 миллионов евро в год, хотя сам игрок готов согласиться на 9 миллионов в год.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене Дибалы на бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Бельгиец уже согласовал с итальянским клубом условия личного контракта.

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